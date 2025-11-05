Ростовская область экспортировала в Турцию 5 тысяч тонн кормов

Через морские пункты пропуска Ростовской области с 20 по 24 октября 2025 года в Турцию экспортировано 5,6 тыс. т кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели отбор проб кормов для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Исследования проведены в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

Наталья Белоштейн