Челябинское УФАС признало рекламные листовки о проверке счетчиков ненадлежащими

Управление ФАС РФ по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу услуг по поверке индивидуальных приборов учета воды. Листовки вводили граждан в заблуждение, создавая впечатление квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Рекламу распространяла «Метрологическая служба». На листовках был размещен штрих-код, штамп «извещение за июль 2025 года», ссылки на нормативно-правовые акты, нормативные потребления коммунальной услуги, а также призыв к проверке счетчиков. УФАС пришло к выводу, что такая реклама ассоциируется у потребителя с государственной или муниципальной структурой, полномочной устанавливать и осматривать приборы учета воды.

«Метрологической службе» выдано предписание о прекращении распространения листовок. Ее также привлекут к административной ответственности.

Ольга Воробьева