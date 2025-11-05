В Якутии прорвало дамбу

В Чурапчинском улусе Якутии во время сброса воды с дамбы «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я произошел прорыв. Угрозы подтопления населенного пункта нет. Об этом сообщила служба спасения республики в Telegram-канале.

По состоянию на 11:50 по местному времени (5:50 мск) ширина прорыва составляла 4 м при глубине 30-40 см. Высота воды при этом ниже критического уровня на 4 м.

При этом, пояснили в ведомстве, ЧП может создать сложности при заготовке льда и передвижении по автозимнику. Специалисты уже ведут подготовку к ремонту дамбы. Работы запланированы на 7 ноября. На месте работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.