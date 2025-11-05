МЧС опубликовало кадры пожара в Удмуртии, в котором погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла при пожаре в село Бабино в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, около полуночи 4 ноября сгорел одноэтажный деревянный дом.

«В доме проживали 61-летняя женщина и 60-летний мужчина. Вероятно, на момент возникновения пожара они уже спали, а когда проснулись все было уже в дыму. Самостоятельно покинуть дом пенсионеры не смогли. Женщину обнаружили на полу у кровати, мужчину — у печки. К сожалению, они погибли»,— рассказал дознаватель ведомства Александр Князев.

Пожар обнаружил сосед. Произошла разгерметизация двух 50-литровых газовых баллонов. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 40 кв. м. Причины происшествия устанавливают дознаватели МЧС.