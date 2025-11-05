Путин назвал Тверскую область важным и непростым регионом

Президент России Владимир Путин вечером 4 ноября провел встречу с замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталием Королевым. Глава государства предложил ему пост врио губернатора Тверской области и назвал этот регион важным и непростым.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов... Но это, что называется, самый центр русской земли»,— сказал Владимир Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

Сегодня президент назначил господина Королева врио губернатора Тверской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

45-летний Виталий Королев работал в ФАС с 2005 года. С 2001 по 2002 год он работал в «Красноярскнефтепродукт», в 2002–2005 годах — в «Красноярскэнерго». В 2015-м стал заместителем руководителя ФАС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2024 году был назначен заведующим кафедрой антимонопольного регулирования МГИМО.