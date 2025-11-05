Росприроднадзор взыскивает с новосибирского «Спецавтохозяйства» 59 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Росприроднадзора к ООО «Спецавтохозяйство» о взыскании более 59,5 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Заявление поступило 27 октября, принято к рассмотрению 1 ноября, следует из информации в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Рассмотрение иска в предварительном судебном заседании назначено на 26 ноября. Подробности требований Росприроднадзора не разглашаются.

«Спецавтохозяйство» является регоператором ТКО на территории региона с 2024 года. Организация принадлежит департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. По данным портала Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 4 млрд руб., убыток — 14 млн руб. В конце октября стало известно, что 100% акций регоператора будут переданы в собственность регионального правительства.

Лолита Белова