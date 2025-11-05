В Кунгуре планируют построить новое машиностроительное предприятие к 2028 году

ООО «Арматурный завод “Маяк”» заявило о намерении построить в Кунгуре новый завод по выпуску продукции для нефтегазовой и химической отраслей. Об этом сообщает Ura.ru. Инвестиции в строительство составят 9,5 млн руб. Площадкой для строительства завода выбран выезд из города, рядом с автодромом ДОСААФ. В будущем проект может претендовать на статус приоритетного инвестиционного. Как сообщает Первое Кунгурское радио 100.3 FM, реализация этого проекта принесет кунгурскому городскому округу новые рабочие места, рост налоговых сборов. Планы по строительству были озвучены директором компании «Маяк» Сергеем Сигалом на недавнем совете по предпринимательству в Кунгуре. Согласно представленному графику, до 2028 года планируется возвести два цеха.

ООО «Арматурный завод “Маяк”» зарегистрировано в 2010 году в деревне Устиново Пермского муниципального округа, компания занимается обработкой металлов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества от продаж в прошлом году составила 81,17 млн руб., чистый убыток — 7,87 млн руб. Чистые активы «Маяка» оцениваются в 9,78 млн руб. Владельцем и руководителем общества является Сергей Сигал.