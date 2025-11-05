Законопроект Курултая Башкирии об опасных собаках поддержал совет законодателей

Совет законодателей России поддержал предложенный Курултаем Башкирии законопроект о включении потенциально опасных собак в перечень источников повышенной опасности и рекомендовал внести его в Госдуму, сообщает пресс-служба парламента республики. Документом предлагается внести поправки в Гражданский кодекс России.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, внесение поправок важно для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей. Он отметил, что суды по-разному квалифицируют подобные правонарушения, и судебные решения о возмещении материального и морального вреда пострадавшим могут существенно различаться.

По мнению господина Толкачева, опасные собаки соответствуют определению источника повышенной опасности, и логично будет прямо указать их в законе, чтобы исключить разночтения и упростить задачу судам. Он назвал укусы собак массовой проблемой, отметив, что каждый год Роспотребнадзор фиксирует более 200 тыс. таких фактов по стране. Константин Толкачев считает, что финансовые риски вынудят хозяев потенциально опасных собак «более ответственно подходить к содержанию, обучению и выгулу животных».

Курултай Башкирии внес законопроект на оценку в сентябре.

Майя Иванова