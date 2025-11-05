Челябинская область потеряла девять позиций в рейтинге по ипотечным платежам

Челябинская область заняла 22-е место среди российских регионов по ипотечным платежам в 2025 году, следует из рейтинга «РИА Новости». В 2024-ом субъект находился на 13-ой позиции.

Сейчас ежемесячный платеж за кредит на квартиру составляет 48,4% от средней зарплаты двух работающих людей, или 64,7 тыс. руб. При этом средний размер ипотеки находится на уровне 3,6 млн руб. Год назад семья из двух человек тратила на покрытие расходов по кредиту на жилье 46,7%. Сам платеж составлял 54,1 тыс. руб., а средний размер займа — 2,6 млн руб.

Лидерами списка стали Чукотский (отношение ипотечного платежа к средней зарплате — 23,5%; платеж — 82,9 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий (28%; 84,2 тыс. руб.) автономные округа и Республика Ингушетия (28,4%; 20,9 тыс. руб.). Аутсайдерами рейтинга оказались республики Калмыкия (114,8%; 105,9 тыс. руб.), Северная Осетия — Алания (87,3%; 77,4 тыс. руб.) и Дагестан (84,8%; 69,7 тыс. руб.).

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с августа 2024 года по июль 2025 года по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствующие августу 2025 года.

Виталина Ярховска