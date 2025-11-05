Треть ижевчан считают столицу Удмуртии лучшим городом для построения карьеры

31% горожан назвали Ижевск лучшим городом для построения карьеры. По данным опроса сервиса Superjob, 42% респондентов не разделяют такое мнение. Еще 27% ижевчан затруднились с ответом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

За последние два года количество респондентов, назвавших столицу Удмуртии лучшим городов для карьеры, увеличилось на 12 п. п. Год к году показатель, напротив, сократился на 3 п. п.

Для сравнения, в рейтинге карьерных возможностей лидирует Москва (69% голосов), Казань (54%), Санкт-Петербург и Екатеринбург (по 53%). Аутсайдеры рейтинга — Оренбург и Ульяновск (по 18% респондентов), а также Волгоград (21%).

Опрос проводился с 18 сентября по 31 октября. По всем городам размер выборки — 20,5 тыс. респондентов: по 1,5 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, по 500 — в других городах РФ, включая Ижевск.