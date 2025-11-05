«Россети Урал» добиваются блокировки рекламы устройств для хищения электроэнергии

Прокуратура Свердловского района Перми рассмотрела обращения пермского филиала «Россети Урал» с просьбой принять меры реагирования к тринадцати интернет-ресурсам. Как сообщает пресс-служба филиала, указанные сайты занимаются рекламой способов хищения электроэнергии. «В ходе проверки прокуратура установила, что в свободном доступе в интернете размещена реклама услуг по вмешательству в работу счетчиков для безучетного потребления электроэнергии», - говорится в сообщении.

По данным «Россети Урал», прокуратура направила исковые заявления в суд о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.