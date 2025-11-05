В Металлургическом районе 52 жилых дома останутся без тепла и горячей воды

В Челябинске 74 здания Металлургического района 6 ноября отключат от отопления и горячую воду. В этот день будут проводить работы на трубопроводе, сообщает пресс-служба администрации города.

Отопления и горячей воды не будет с 9 до 24 часов в 54 жилых домах, 13 административных зданиях и девяти объектах социальной сферы в районе улиц Калмыкова, Комаровского и Черкасская.

В мэрии отметили, что специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» 6 ноября проведут переврезку трубопровода для перехода на постоянную схему теплоснабжения.

Ольга Воробьева