За три дня в Салехарде почти 140 человек получили травмы из-за падения на льду

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) зафиксированы многочисленные случаи травм из-за обледенения дорог и тротуаров — с 25 по 28 октября в ГБУЗ «СОКБ» обратились 139 жителей, включая 50 детей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Обледенение дорог связано с резкими перепадами ночных и дневных температур — ледяной наст покрывает тротуары, переходы, парковки и территории учреждений, явление наблюдается с первой декады октября. 16 октября прокуратура города направила предостережения руководителям управляющих компаний и главе города, требуя обеспечить уборку улиц и пешеходных зон. В ходе проверки выяснилось, что случаи несвоевременной уборки наледи продолжаются.

В связи с частым травмированием жителей на наледи прокуратура направила представления руководителям подрядных организаций, включая АО «Салехарддорстрой» и двух индивидуальных предпринимателей, с требованием устранить нарушения.

Ирина Пичурина