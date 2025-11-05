В национальном мессенджере MAX заработал чат-бот сети МФЦ Прикамья

В Пермском крае начал работу официальный чат-бот многофункциональных центров «Мои Документы» в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С помощью чат-бота можно узнать о режиме работы офисов «Мои Документы», записаться на прием или отменить запись, узнать статус своего дела. В MAX используется система уведомлений о готовности документов. Ранее информация поступала через СМС-сообщения и «ВКонтакте». Теперь уведомления также будут приходить в мессенджере. Сервис доступен в режиме 24/7.

Для начала работы с чат-ботом необходимо установить приложение MAX на смартфон, после чего найти бот «МФЦ Пермского края» через поиск в мессенджере или отсканировать специальный QR-код.

«В рамках нацпроекта "Экономика данных" и федерального проекта "Государство для людей" региональный МФЦ Пермского края ведет постоянную работу по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрению новых и модернизации уже существующих сервисов. Запуск чат-бота MAX — это еще один шаг к цифровизации наших услуг и улучшению качества обслуживания. Уверен, что сервис станет незаменимым помощником для наших заявителей», — рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Мессенджер Max разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта 2025 года. В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Max объединяет в себе возможности обмена сообщениями, цифровых госуслуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации. По данным на октябрь 2025 года, в мессенджере зарегистрировано более 40 млн пользователей. Количество отправленных сообщений превысило 2 млрд, а звонков — 500 млн.