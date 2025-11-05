Зампредседателя Арбитражного суда Удмуртии Алексей Ходырев ушел в отставку

Заместитель председателя Арбитражного суда Удмуртии, руководитель гражданской коллегии Алексей Ходырев ушел в почетную отставку. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции. За последние 12 лет он дважды исполнял обязанности председателя суд.

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Удмуртии

«На протяжении 21 года он успешно разрешал хозяйственные споры между субъектами предпринимательской деятельности, находил справедливое решение в рамках каждого дела, попадавшего к нему на рассмотрение»,— отметил председатель суда республики Владимир Калугин.

По данным портала «Право.ру», господин Ходырев родился 14 декабря 1970 года. В 1993 году окончил юридический факультет УдГУ. Судьей Арбитражного суда Удмуртии без ограничения срока полномочий был назначен 25 августа 2007 года.