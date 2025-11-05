Самарский аэропорт закрывался на два часа из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в самарском аэропорту Курумоч утром в среду, 5 ноября. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорт не работал около двух часов. В настоящее время обслуживание пассажиров возобновлено. Задерживается вылет двух рейсов (в Сочи и Минеральные Воды).

Утром в среду в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотников. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Георгий Портнов