Прокуратура добилась восстановления прав обучающихся в Саратове

В Волжском районе Саратова благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что трое учащихся седьмого класса не обеспечены учебниками по информатике. Они получают образование в форме семейного обучения и прикреплены к одной из школ Волжского района Саратова.

После проверки надзорное ведомство внесло представление директору образовательного учреждения. В итоге обучающимся выдали учебники, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов