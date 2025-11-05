Мэрия Новосибирска продает акции «Сибирьгазсервиса» за 5 млн рублей

Администрация Новосибирска выставила на торги принадлежащие ей 98 500 акций ОАО «Сибирьгазсервис». Этот пакет составляет 2,13% уставного капитала общества. Начальная цена ценных бумаг составляет 5,1 млн руб., следует из информации на портале «ГИС Торги».

В объявлении указано, что электронный аукцион по продаже акций ОАО проводится в соответствии с планом приватизации муниципального имущества Новосибирска на 2025 год. Размер уставного капитала общества составляет 69,2 млн руб. Номинальная стоимость одной акции – 15 руб., общее количество акций – 4,6 млн штук.

Торги запланированы на 1 декабря. Шаг аукциона составит 256,5 тыс. руб.

«Сибирьгазсервис» работает с 1993 года в Новосибирске и специализируется на производстве тепловой энергии. Генеральный директор Игорь Домаренко руководит компанией с 2016 года. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка общества выросла до 355 млн руб., однако компания завершила год с убытком в 67 млн руб. Данные об учредителях организации отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Лолита Белова