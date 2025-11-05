В Новосибирске оптимизировали схему размещения нестационарных торговых объектов

Мэрия Новосибирска оптимизировала схему размещения нестационарных торговых объектов. Инициатива преследует две цели: сокращение количества мест размещения нестационарных объектов и рост доходов в бюджет города. Об этом на оперативном совещании заявил мэр Максим Кудрявцев.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Новая схема исключает указание площади земельного участка, но включает тип объекта, адресный ориентир, площадь места размещения, данные собственника участка и период функционирования.

«В 2026 году будем удалять объекты, внешний вид которых не приведен в соответствие требованиям мэрии. 31 декабря 2025 года завершается период, отведенный на приведение нестационарных торговых объектов к единому внешнему облику»,— отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов.

По данным мэрии Новосибирска, измененная схема предусматривает размещение 2485 точек. Из них перспективные — 539 мест, мобильные — 296 мест. По договорам аренды на муниципальной территории размещены 1212 объектов, по договорам на размещение — 438.

Михаил Кичанов