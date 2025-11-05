«Звезда» Метрана стала главным героем нового видео компании

Датчик давления Метран-150 — настоящая «звезда» нашего предприятия. Этот прибор давно стал рабочим инструментом для многих российских производств.

Ежегодно компания выпускает более 100 тыс. таких датчиков. Каждый из них рассчитан на минимум 200 тыс. часов бесперебойной работы и обладает рекордным межповерочным интервалом — 6 лет.

Интеллектуальный датчик давления Метран-150, как и другая продукция, это инженерная экспертиза и высокий технологический уровень производства Группы Компаний «Метран».

АО «ТД „Метран“»