«Звезда» Метрана стала главным героем нового видео компании

Датчик давления Метран-150 — настоящая «звезда» нашего предприятия. Этот прибор давно стал рабочим инструментом для многих российских производств.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТД „Метран“»

Ежегодно компания выпускает более 100 тыс. таких датчиков. Каждый из них рассчитан на минимум 200 тыс. часов бесперебойной работы и обладает рекордным межповерочным интервалом — 6 лет.

Интеллектуальный датчик давления Метран-150, как и другая продукция, это инженерная экспертиза и высокий технологический уровень производства Группы Компаний «Метран».

