РПЦ: крестный ход в Ижевске на День народного единства собрал тысячи верующих

В Ижевске состоялся торжественный крестный ход, приуроченный ко Дню народного единства и празднованию Казанской иконы Пресвятой Богородицы, который собрал, по данным Ижевской и Удмуртской епархии, тысячи участников. Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации.

После божественной литургии в Михаило-Архангельском кафедральном соборе верующие направились в сквер Победы к Вечному огню, где был совершен молебен. «Владыка (митрополит Ижевской и Удмуртской епархии Викторин.— “Ъ-Удмуртия”) подчеркнул, что крестный ход — это не просто шествие, а живая молитва народа, обращенная к Богу и его Пречистой Матери»,— добавили в РПЦ.

Собравшиеся прошли по ул. Пушкинской с иконами и знаменами. В завершение крестного хода у здания Национального музея Удмуртии была организована полевая кухня с горячей кашей и чаем. «В заключение митрополит Викторин отметил, что главное оружие русского народа — это вера и единство, и призвал всех присутствующих подтвердить свою верность Родине»,— говорится в сообщении.