В Татарстане спустя почти шесть часов сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим «беспилотной опасности», который длился более пяти часов. Об этом в 08:12 сообщили в приложении МЧС России.
В Татарстане спустя почти шесть часов сняли режим беспилотной опасности
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим беспилотной опасности ввели в 02:37. О закрытии аэропортов не сообщалось.