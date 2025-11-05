В Татарстане спустя почти шесть часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим «беспилотной опасности», который длился более пяти часов. Об этом в 08:12 сообщили в приложении МЧС России.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности ввели в 02:37. О закрытии аэропортов не сообщалось.

Анна Кайдалова