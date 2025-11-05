Астраханец стал фигурантом дела о применении насилия против полицейского

Следствие возбудило в отношении 42-летнего жителя Енотаевского района Астраханской области уголовное дело о применении насилия против сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, нетрезвый фигурант применил насилие против участкового уполномоченного полиции 14 октября этого года в селе Никольское, когда тот прибыл по сообщению о правонарушении. Местный житель ударил стража порядка ногой в область живота.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов