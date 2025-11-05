В Татарстане пять с половиной часов действует режим беспилотной опасности
Сегодня в 02:37 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.
Информация о закрытии аэропортов в республике не поступала. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли вчера, он действовал три часа.
В 02:40 в Чувашии объявили опасность атаки БПЛА.