Сегодня в 02:37 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пять с половиной часов действует режим беспилотной опасности

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане пять с половиной часов действует режим беспилотной опасности

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

Информация о закрытии аэропортов в республике не поступала. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли вчера, он действовал три часа.

В 02:40 в Чувашии объявили опасность атаки БПЛА.

Анна Кайдалова