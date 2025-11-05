Ли Цян: Китай будет работать над реформированием глобальной экономики и торговли

Премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил в среду, что торговые ограничения создали барьеры для ведения бизнеса, и что Китай намерен работать над реформированием глобальной экономической и торговой системы, чтобы сделать правила торговли более справедливыми, разумными и прозрачными. Об этом сообщает Reuters. Заявление последовало в Шанхае на открытии Китайской международной выставки импорта (8-е ЭКСПО).

Ли Цян упомянул о роли, которую тарифы сыграли в мировой торговле в этом году, «попав в заголовки газет». Он назвал «неотложной» необходимость укрепления глобального управления торговлей, передает агентство.

На прошлой неделе глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретились в Южной Корее, чтобы достичь торгового перемирия. США согласились снизить некоторые тарифы на китайские товары и приостановить некоторые меры экспортного контроля, а Китай объявил об отмене экспортных ограничений на редкоземельные минералы и магниты, а также возобновил закупки американской сои.

Китайский экспорт в США в сентябре сократился примерно на 27% в годовом выражении, в то время как поставки в Европейский союз, Юго-Восточную Азию и Африку выросли соответственно на 14%, 16% и 56%. Положительное сальдо торгового баланса Китая, как ожидается, превысит прошлогодний рекорд в размере примерно $1 трлн.

В этом году в ЭКСПО примут участие более 4,1 тыс. предприятий, в том числе американских. Выставка будет проходить до 10 ноября.

