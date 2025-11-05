В микрорайоне Заря Пензы в 2026 году начнут возводить модульный бассейн

В микрорайоне Заря Пензы в следующем году специалисты приступят к строительству модульного бассейна. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые площадки для сдачи нормативов ГТО появятся в 2026 году в восьми муниципальных образованиях. Речь идет о Заречном, Золотаревке, Лунино, Мокшане, Кузнецке, Пензе, Каменке и Спасске.

В Засечном, Беково и Городище должны открыть «умные» спортивные площадки. Также ожидается строительство модульного физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шуист Пензы.

Павел Фролов