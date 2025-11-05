МИД РФ: в ЕС почувствуют ответ на возможную конфискацию российских активов

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью "Известиям" заявил, что Россия обладает достаточными возможностями для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.

«Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования»,— сказал господин Грушко.

Он также отметил, что отказ от соблюдения права собственности России приведет к коллапсу доверия к финансовому сектору Евросоюза, которое формировалось на протяжении десятков лет, а также к масштабному оттоку капиталов.

Москва советует странам—членам объединения «не идти на поводу у безответственных еврочиновников и завзятых русофобов», добавил замглавы МИД.