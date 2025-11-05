ММК рекультивировал 192,7 га земельных участков за три года

ПАО «ММК» восстановило и вернуло в хозяйственный оборот земельные ресурсы общей площадью 192,7 га за 2022-2024 годы. Компания рекультивирует карьеры глубиной до нескольких сотен метров, которые образовались после извлечения руды, сообщает пресс-служба ММК.

В Магнитогорске на разных стадиях восстановления экосистемы находятся три карьера на Агаповской промплощадке — Западный, Восточный и «Подотвальное». Первое месторождение, которое было крупнейшим по объемам добычи (собрали 379 млн т руды), закрыли в 1990-х годах. Тогда глубина ямы достигала почти 300 м. Сейчас рекультивировано больше половины территории — 81,6 га. В этом году на финальной стадии технического этапа находится участок площадью 11,8 га. Завершение работ намечено на 2030 год. Рекультивация в Восточном карьере находится на горно-технической стадии. Месторождение будет засыпано на глубину 160 м с последующим восстановлением ландшафта к 2032 году. В карьере «Подотвальное» применяется особый способ рекультивации, предполагающий выполаживание бортов и создание естественного озера.

В 2024 году показатель рекультивации по группе ММК достиг 58,7 га, при этом площадь новых земельных ресурсов превысила объем земель, поврежденных при добыче руды в карьере Малый Куйбас, а также Агаповском и Лисьегорском месторождениях. Общая площадь территорий в процессе восстановления по всей группе с учетом угольного дивизиона на конец 2024 года составляла 638,5 га.

Виталина Ярховска