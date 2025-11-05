По итогам девяти месяцев выдача ипотеки в Томской области сократилась на 46%

За девять месяцев 2025 года в Томской области был выдан 3 851 ипотечный кредит, что на 46% меньше, чем годом ранее. Суммарный объем кредитов составил 16,2 млрд руб. против 25,7 млрд руб. в январе-сентябре 2024-го. Средний размер займа за год вырос на 13%, до 4,36 млн руб. Средний срок займа достиг 25,9 года (+2%), сообщил Союз строителей региона.

Общий размер ипотечной задолженности в Томской области за год увеличился на 1%, 124 млрд руб. Доля просроченных кредитов — 0,6% (+0,3 п. п. к сентябрю 2024-го).

По данным объединения, в сентябре на территории области было выдано 573 ипотечных кредита. Это на 15% меньше, чем за тот же период 2024-го. При этом объем выданных займов снизился на 10%, до 2,5 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», ООО «КСВ – Групп» стало победителем аукциона в Томске на право комплексного развития территории (КРТ). Компания получила в аренду незастроенную территорию площадью 89,6 тыс. кв. м.

