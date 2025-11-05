Похолодание ожидает регионы Сибири в начале короткой рабочей недели

В регионах Сибири ожидается похолодание. В Омской области днем 5 ноября температура опустится от -7 до -12 градусов. В ночь на 6 ноября в регионе похолодает до -15 градусов, местами возможен снег.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Томской области днем 5 ноября температура воздуха составит около -5 градусов, в Кузбассе — от -3 до -8 градусов. В ночь на 6 ноября температура в регионах опустится до -14 и -11 градусов соответственно.

В Красноярске синоптики прогнозируют на протяжении дня около +1 градуса, а также осадки в виде мокрого снега.

Александра Стрелкова