Похолодание ожидает регионы Сибири в начале короткой рабочей недели
В регионах Сибири ожидается похолодание. В Омской области днем 5 ноября температура опустится от -7 до -12 градусов. В ночь на 6 ноября в регионе похолодает до -15 градусов, местами возможен снег.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
В Томской области днем 5 ноября температура воздуха составит около -5 градусов, в Кузбассе — от -3 до -8 градусов. В ночь на 6 ноября температура в регионах опустится до -14 и -11 градусов соответственно.
В Красноярске синоптики прогнозируют на протяжении дня около +1 градуса, а также осадки в виде мокрого снега.