Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО проводит учения с отработкой сценариев по блокированию Калининградской области. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что происходит активная милитаризация балтийского региона, который насыщается коалиционными силами и вооружениями.

Господин Грушко отметил, что Балтика, ранее бывшая пространством многопланового сотрудничества, усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации. Ситуация дополнительно обострилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс. Особую озабоченность вызывает запущенная в этом году миссия «Балтийский часовой», через которую НАТО пытается установить собственные правила судоходства и ограничить морские грузоперевозки в интересах России.