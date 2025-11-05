В Челябинской области спрос на вахтовиков вырос в два раза

За третий квартал 2025 года в Челябинской области компании открыли 11,9 тыс. вахтовых вакансий. Это в два раза больше, чем в первом квартале. Область занимает второе место среди уральских регионов по потребности в подобных работниках (26% от всех подобных предложений в УрФО), сообщает Hh.ru.

По итогам прошедшего квартала чаще всего на вахту искали местных соискателей с квалификацией разнорабочего (18% от всех предложений), машиниста (11%), сварщика (10%), водителя (9%), электромонтажника (6%), монтажника (5%), слесаря, сантехника, маляра, штукатура (по 4%), токаря, фрезеровщика, шлифовщика (3%), повара, пекаря, кондитера (2).

Компании готовы были платить в среднем 162,3 тыс. руб., что в 2,3 раза больше рынка. При этом с начала года жалованье на вахте выросло на 5%, или 7,2 тыс. руб. Больше всего при таком формате работы могут получать сварщики (258,4 тыс. руб.), геодезисты (201,4 тыс. руб.), водители (201 тыс. руб.), инженеры ПНР (200 тыс. руб.), начальники смены, мастера участка (198,3 тыс. руб.), инженеры ПТО, инженеры-сметчики (190,4 тыс. руб.), инженеры-энергетики, инженеры-электрики (186,1 тыс. руб.), машинисты (185,9 тыс. руб.), прорабы, мастера СМР (185 тыс. руб.).

Виталина Ярховска