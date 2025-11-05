Прокуратура просит усилить приговор экс-замдиректору Пермского порохового завода

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам Сергея Холоимова, а также предпринимателей Руслана и Константина Кондратьевых. Эта информация содержится на сайте Мотовилихинского райсуда. В начале октября первой инстанцией все трое были признаны виновными в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору и отмывании денежных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установил суд, обвиняемые причастны к хищению денежных средств, выделенных на модернизацию ППЗ и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». В результате предприятиям был нанесен ущерб на общую сумму свыше 599 млн руб. Сергей Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Кроме того, подсудимые должны погасить ущерб по делу.

Источник, знакомый с позицией надзорного органа, пояснил, что прокуратура предлагает назначить осужденным дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. «Это связано с тем, что преступление было совершено в связи с исполнением ими служебных обязанностей»,— пояснил собеседник. Стоит отметить, что жалобы на приговор направили и защитники осужденных.