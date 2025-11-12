Два века русского

Специально для «Ъ. Выбор Сомелье» винный эксперт и аналитик Александр Ставцев подготовил рассказ о том, как менялось значение вина и торговли им в истории страны.

200 лет усовершенствования и продаж вина

Ровно две сотни лет назад в России была создана первая компания по «усовершенствованию и продаже» отечественных вин. 26 октября 1825 года (7 ноября по новому стилю) визу «Высочайше разрешено» на проект графа Михаила Воронцова о создании Крымской винной компании поставил Александр I. Этот документ далеко не так известен, как более поздний указ 1828 года «О мерах к распространению и поощрению садоводства в Новороссийском крае», в котором было установлено множество разных льгот виноградарям — от земельных до финансовых.

Казалось бы, Воронцов, убедив царя подписать указ о виноторговле, прежде чем были высажены новые виноградники, поставил телегу впереди лошади. Однако дальнейшая история российского виноделия показала его дальновидность. «Готовить телегу» нужно было заранее — без налаженного сбыта вина южное виноделие раз за разом сталкивалось с кризисами перепроизводства и даже падением площадей виноградников. Это только один пример того, как влияли вопросы торговли на виноделие. Если копнуть чуть глубже, винная торговля позволяет под новым углом взглянуть на многие события истории России. 200-летие торговой Крымской винной компании стало поводом для такого экскурса.

На пиру и в литургии

Вино — необычный товар. В Древней Руси с ним познакомились не позднее X века. В «Повести временных лет» вино упоминается среди трофеев, привезенных Вещим Олегом из Царьграда, наряду с тканями и овощами. Поначалу это экзотика — заморское диво на княжеском пиру. Все меняется после принятия Русью православия, для которого вино — важный элемент церковных таинств. Из застольного напитка оно становится сакральным атрибутом, потребность в нем возрастает. Две ипостаси виноградного вина — обрядовая и пиршественная (признак принадлежности к узкому кругу князей и дружинников) — формируют особый образ этого напитка в русской истории. Можно сказать, его архетип.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прейскурант Государственного виноградно-винодельческого синдиката Наркомата земледелия РСФСР, 1923

Фото: Российская государственная библиотека Прейскурант Государственного виноградно-винодельческого синдиката Наркомата земледелия РСФСР, 1923

Фото: Российская государственная библиотека

К слову, если говорить об истории мировой, в какой-то момент вино даже стало предметом идеологического спора между католичеством, перешедшим к причастию только пресным хлебом, и другими христианскими конфессиями, сохранившими причастие «под обоими видами».

В православии литургия проводилась только с вином и хлебом, хотя виноград на Руси не рос. К примеру, Иван Грозный, как и многие цари допетровской эпохи, алкоголь вообще не жаловал, но к «фряжским» винам (синоним вина виноградного) относился как «к драгоценному предмету», лично следя за его распределением в монастыри и церкви для причастия.

Именно фряжским вином на Руси, каким бы дорогим и ценным оно ни было, встречали послов и заморских гостей, и уж тут оно лилось рекой: «жалеть вина — не употчевать гостя». Существовали даже специальные правила для тех иностранцев, которые уходили с пира сравнительно трезвыми,— к ним отправлялся особый посланник царя на дом с парой бочонков вина, для контрольных тостов. Кажется, из этой традиции пошел европейский миф о каком-то особенном русском пьянстве, хотя правила по поводу чрезмерного употребления хмельного в Москве XVI–XVII веков были не просто строгими, а даже суровыми. Важно отметить, что вином в России называли и крепкие алкогольные напитки, но мы говорим именно о виноградном вине.

Пути иностранных и русских вин

Изучение торговых путей, по которым вино попадало в Россию в разные периоды истории, позволяет узнать много интересных и неожиданных вещей о внешней торговле и международных отношениях. Например, к XVII веку одним из крупнейших в Европе центров торговли вином становится… Архангельск. Через северные моря, а потом по рекам к Москве везли тысячи бочек. Принятие Новоторгового устава 1667 года, пожалуй, то событие, с которого можно начинать отсчет: говорить о торговле вином в Московском царстве как товаром сравнительно широкого спроса. Почему именно этот устав? В документе ограничивался привоз импортного вина, поскольку оно начало конкурировать с хлебным на государевых «кружечных дворах». Виноградного стало много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прейскурант торгового дома Петра Смирнова, Москва, 1872

Фото: Российская национальная библиотека Прейскурант торгового дома Петра Смирнова, Москва, 1872

Фото: Российская национальная библиотека

Официальная дата начала российского виноделия — 1613 год. Указ Михаила Федоровича о виноградниках в Астрахани совпал с окончанием Смутного времени и воцарением новой династии. Виноделие в тот момент — важный элемент суверенитета, самообеспечения вином для церкви. В XVIII веке в Астрахани появляется целый городок виноделов, а на Дону развивается производство тихих и знаменитых игристых вин.

«Когда тариф чрезмерно высок»

Наши вина замещают импорт в период напряженных отношений с Европой. Екатерина II, например, запрещала ввоз французского вина из-за французской же революции, чем вызвала бум производства на Дону. Колебания доли ввоза и вина внутреннего производства можно наблюдать почти 150 лет — с екатерининских времен до 1917 года. Тарифы на ввоз поднимались, потом опускались, когда конфликты заканчивались, и снижение пошлин становилось частью больших международных соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кеппен П. И. О виноделии и винной торговле в России. Санкт-Петербург: в Тип. Карла Крайя, 1832

Фото: Российская государственная библиотека Кеппен П. И. О виноделии и винной торговле в России. Санкт-Петербург: в Тип. Карла Крайя, 1832

Фото: Российская государственная библиотека

Виноделие поднималось вместе с ростом пошлин и снижалось, когда ввоз возобновлялся. Правило это, впрочем, далеко не всегда работало линейно. Например, протекционистский тариф конца XIX века, над которым трудился Дмитрий Менделеев, снизил импорт примерно до 5% от всего объема продаж, а виноделы говорили о кризисе из-за конкуренции со «шмурдяком» под иностранными названиями — «фабрикованными винами», только не заграничного, а собственного российского выпуска. Лекарством, о котором говорил тогда Лев Голицын, стало собственное производство именно тех типов вина, которые были востребованы тогдашними покупателями,— сладких крепленых.

«На вынос и распивочно»

Интересно менялись и форматы винной торговли. В России всегда было много типов мест по продаже алкоголя «на вынос и распивочно»: кабаки, трактиры, кружечные дворы, герберы, штофные и портерные лавки и так далее. С XVIII века появляется понятие «ренсковый погреб» (ренсковый равно виноградный) — фактически винотеки, торговавшей вином и крепкими импортными напитками — коньяками, ромом и т. д. В таком погребе нельзя было выпить купленное — только унести домой. В разные годы для регулирования продаж в погребах принимались специальные законы (например, ограничивалась продажа фруктовых водок), но для вина почти всегда были льготы. В 1861 году Александр II не только отменил крепостное право, но и принял новый «Питейный устав», сделав продажу алкоголя «вольной», с уплатой патента. Для ренсковых погребов, торговавших только русскими винами, были установлены существенные льготы по уплате этой розничной лицензии. Ренсковый погреб как явление оказался исключительно живуч, и последние такие заведения закрылись только во времена нэпа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Труды Съезда виноградарей и виноделов в Симферополе при Таврической губернской земской управе 15–18 ноября 1901 года, Симферополь, 1902

Фото: Российская государственная библиотека Труды Съезда виноградарей и виноделов в Симферополе при Таврической губернской земской управе 15–18 ноября 1901 года, Симферополь, 1902

Фото: Российская государственная библиотека

Повод для гордости

Изучение всех хитросплетений российской винной торговли с древнейших времен — это хорошая прививка реальности. Зная то, что уже случалось в истории, по каким законам развивались спрос и винные вкусы, можно сделать полезные выводы о сегодняшнем дне и даже построить прогноз на будущее. Уже несколько сотен лет виноторговля тщательно документируется, эти архивы сохранены (за что низкий поклон библиотекарям и архивариусам), в них много цифр и есть где разгуляться аналитику. Виноделие всегда романтично, торговля вином — предметна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винодельческое хозяйство и виноторговля Токмакова и Молоткова в Алуште (Южный берег Крыма), 1889–1913, Москва, 1913

Фото: Российская государственная библиотека Винодельческое хозяйство и виноторговля Токмакова и Молоткова в Алуште (Южный берег Крыма), 1889–1913, Москва, 1913

Фото: Российская государственная библиотека

Изучение этой истории дает и много поводов для гордости. Сколько в ней примеров упорства и даже бескорыстия (да-да, в торговле), любви к своей земле и ненадуманного патриотизма. Изучение исторических фактов винной торговли позволяет по-новому взглянуть на то, что было сделано отцами русского виноделия, увидеть их живыми и деятельными людьми, оставившими нам в наследство множество практических идей. Понять принципиальную разницу между водкой, которая всегда была фискальным инструментом государства, и виноградным вином, которому отводилась роль инструмента развития. В том, как виноградарство и виноделие сейчас преображает южные регионы — от Севастополя до Дербента, есть много исторических параллелей.