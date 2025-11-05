Хоккеист екатеринбургского ХК «Автопапы» скончался после матча
В Екатеринбурге 39-летнему защитнику хоккейного клуба «Автопапы» Александру Красовскому стало плохо во время матча, после прибытия скорой помощи он скончался, передает портал Е1.
Александр Красовский
Фото: Единая хоккейная лига
Игра проходила 3 ноября на ледовой арене «Локомотив» с ХК «Уральские волки». За пять минут до окончания матча Александр Красовский почувствовал себя плохо — сразу после его завершения врач измерил его давление, но через несколько минут хоккеист потерял сознание. До прибытия скорой врачу дважды удалось привести его в чувство, после медики скорой также пытались его реанимировать, однако пульс хоккеиста пропал через 40 минут после первых реанимационных действий.
Семь лет назад Александр Красовский пережил инфаркт. У него остались жена и два ребенка.
ХК «Автопапы» является любительской командой, в которой играют участники в возрасте старше 35 лет. В составе ХК «Уральские волки» — молодежь с инвалидностями и ветераны специальной военной операции (СВО).