Афганистан поставил на российский рынок 50 тонн яблок вслед за гранатами

Афганистан экспортировал 50 тонн яблок из южной провинции Кандагар в Россию, сообщает портал Alemarah. Поставка осуществлена через контрольно-пропускной пункт Торгунди при посредничестве частной компании Kanda Fruit. Ранее из Кандагара в Россию поставили гранаты.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана назвал экспорт «радостной новостью». «Начало экспорта яблок в Россию после гранатов — это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов»,— сказал он.

В конце октября Kanda Fruit уже отправила в Россию 25 тонн гранатов из Кандагара через территорию Туркмении. Торговля стала возможной из-за закрытия афгано-пакистанской границы, что вынудило афганских производителей искать альтернативные рынки сбыта.

В провинциальном управлении сельского хозяйства подчеркнули, что работа по наращиванию экспорта другой сельскохозяйственной продукции продолжается.