Путин: Россия поставит ракеты «Сармат» на боевое дежурство в 2026 году

Президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на опытно-боевое дежурство в текущем году, а в следующем — на полноценное боевое. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии награждения разработчиков ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон» в Кремле.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Ракетный комплекс «Сармат» (РС-28) обладает дальностью полета до 18 тыс. км и способен нести до 10 ядерных боевых блоков индивидуального наведения. Радиус поражения комплекса оценивается примерно в 650 тыс. квадратных км.

В марте 2018-го о ходе разработки комплекса рассказал президент. Изначально рассчитывали, что новая ракетная система начнет несение боевого дежурства уже в 2020 году. Однако первое летное испытание ракеты удалось провести весной 2022 года, а на дежурство она заступила в сентябре 2023 года.

Первым соединением, получившим эти комплексы, стала Ужурская ракетная дивизия в Красноярском крае.