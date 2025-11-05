Грушко: диалог России и США по ДСНВ не сдвинется без участия Британии и Франции
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что переговоры между Россией и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) невозможны без подключения Великобритании и Франции. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В случае запуска диалога о сокращении ядерных арсеналов без участия Лондона и Парижа дело точно не сдвинется»,— сказал дипломат.
По словам господина Грушко, Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный потенциал всех стран НАТО, особенно на фоне размещения США ядерных боеприпасов в Великобритании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России сохранять ограничения ДСНВ до февраля 2027 года при условии взаимности со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп положительно оценил это предложение, однако конкретных договоренностей пока не достигнуто.