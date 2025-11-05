В Ярославской области 17 ноября закроется навигация маломерных судов

В Ярославской области с 17 ноября будет закрыта навигация для плавания на маломерных судах на водных объектах. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Исключениями станут суда, используемые госорганами для контроля и надзора, для проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при ликвидации ЧС, а также маломерные суда особой конструкции — суда на воздушной подушке, аэроботы.

Годом ранее навигация маломерных судов закрывалась позже — 25 ноября.

Алла Чижова