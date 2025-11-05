Суд Грузии зарегистрировал иск о запрете партии Саакашвили

Правящая партия Грузиии «Грузинская мечта» подала иск в Конституционный суд о запрете трех оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Иск подписали 88 депутатов парламента.

Основанием для обращения стали выводы парламентской следственной комиссии, которая установила системные нарушения прав человека в период правления Саакашвили (2004-2012 гг.) и последующую «подрывную деятельность» его движения. Рассмотрение иска должно состояться в течение 9 месяцев.

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили пояснил, что запрет не коснется отдельных политиков. Принятый парламентом закон предусматривает пожизненный запрет на политическую деятельность для членов партий, признанных неконституционными.