Еврокомиссия предложила ввести «испытательный срок» для новых членов ЕС

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила о предложении ввести для новых членов ЕС, включая Украину и Молдавию, систему членства с ограниченными правами на период «испытательного срока». Об этом она сообщила в соцсети X и в интервью Financial Times.

Согласно предложению, в этот период новые члены могут быть ограничены в правах или даже исключены из ЕС в случае несоответствия стандартам сообщества. Госпожа Кос пояснила, что такая мера необходима из-за опасений, что новые страны могут стать «троянским конем» России и препятствовать принятию решений в ЕС.

Инициатива вызвана сопротивлением ряда стран ЕС расширению из-за рисков подрыва демократических норм. При этом Марта Кос отвергла обвинения в создании системы с разными правами для старых и новых членов.