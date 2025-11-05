В Мышкине установили скульптуру «Князь Мстиславский»

В Мышкине Ярославской области установили скульптуру «Князь Мстиславский», который, по легенде, является основателем города. Об этом сообщила автор скульптуры Елена Пасхина.

Фото: Елена Пасхина, Вконтакте Фото: Елена Пасхина, Вконтакте

Скульптуру установили в рамках реализации проекта благоустройства «Колыбель Мышкина», который также включает появление беседки, амфитеатра и фонтана. Стоимость проекта — 75 млн руб., из которых 71 млн руб. — средства федерального бюджета. Деньги были выделены, так как Мышкин стал победителем конкурса Минстроя по созданию комфортной среды.

Первое письменное упоминание о Мышкине относится к 1605 году, статус города Мышкин получил в 1777 году по указу Екатерины II. По легенде Мышкин появился в период правления князей Мстиславских. Согласно ей, один из князей Мстиславских после охоты отдыхал на берегу Волги, но был разбужен мышью. Сначала князь разозлился, а потом заметил рядом змею. Так мышь спасла князя от смерти, поэтому благодарный князь велел срубить на этом месте часовню и сторожку, а само место назвал Мышкин.

Алла Чижова