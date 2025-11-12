Солод, вода и медные кубы

Специально для «Ъ. Выбор сомелье» писатель Игорь Мальцев изучил российские достижения в индустрии виски.

Пятый месяц подряд продажи алкогольной продукции в стране продолжают снижаться. Реализация водки уменьшилась на 5,8%, до 29,2 млн дал, коньяка — на 11,4%, до 5,16 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 89,2%, до 808 тыс. дал. Вот только в статистике мы не видим одного — такого продукта, как виски. То есть виски, whisky, whiskey и bourbon. Потому что это у нас сегодня одна из самых малоисследованных областей рынка. И наиболее драматически меняющихся.

Игорь Мальцев

Санкции и ассоциации

К февралю 2022 года Россия наконец преодолела свою историческую привязанность к коньякам и вышла на весьма осознанную смену приоритетов: страна стала европейским заповедником потребления шотландского single malt — вплоть до самых дорогих и экзотических сортов. Простое сравнение алкогольных секций, скажем, берлинских торговых точек и московских показывало, что русский потребитель имел доступ к таким релизам, которые в Европе считаются редкими и элитными и продаются в очень нишевых, практически клубных заведениях. А у нас эти продукты спокойно стояли в сетевых магазинах — от AM до «Ленты», и никого это не удивляло.

Речь прежде всего идет про скотч, то есть виски шотландский (whisky). К ирландскому (whiskey) отношение сложилось как к продукту более примитивному, а уж к американским массовым бурбонам — и того хуже. Затем Scotch Whisky Association (SWA), индустриальный надзирающий орган Шотландии, опубликовала для своих членов ограничения по торговле с Россией, и начался процесс вымывания знакомых и полюбившихся сортов c чудными именами — Bowmore, Lagavulin, Laphroaig, Ardbeg, Macallan, Craigellachie, Strathisla, Talisker, Oban и т. д.

Это оказалось просто, так как производство шотландского виски находится в руках буквально трех крупных транснациональных компаний, которые по команде SWA прекратили продажи на нашу территорию. Независимые семейные предприятия — Grant, Glenfarclas и т. д., будучи крупными членами ассоциации, тоже взяли под козырек.

Альтернативный импорт

Уже к ноябрю 2022 года российское правительство выпустило список брендов виски, которые можно импортировать без согласия правовладельцев, туда вошли и Bowmore, и Macallan (из топовых сингл молтов), и White Horse (из блендов), и даже Jack Daniel’s и Jim Beam из американских бурбонов. Laphroaig, судя по наличию сегодня на некоторых полках,— это тоже «без согласия правовладельцев». С другой стороны, наличие такого достойного виски, как Glen Moray, говорит о том, что его французский хозяин группа La Martiniquaise могла просто «забить» на политически заряженные требования шотландского «органа». И понятно почему — перед глазами производителей шотландского виски есть пример того, как в бреши, оставленные скотчем, буквально ломанулись ирландцы, которые не шибко прислушались к требованиям политиков.

Никогда еще на русских полках не было столько ирландского виски. Ранее наш потребитель пробавлялся бесконечным Jameson или Green Spot в топовом сегменте плюс экзотика типа Proper Twelve (бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора) или Pogues (в честь рок-группы). Теперь — невероятное количество дистиллерий, которые, кажется, начали свое производство в день объявления санкций и про которые не слыхали в самой Ирландии никогда. Прекрасный пример — виски Micil, весьма приличный продукт, который делается буквально на заднем дворе одного ирландского провинциального паба. Ну а зачем оставлять бреши в рынке, которые создают неумные и безответственные политиканы?

Отсюда же взрыв популярности индийского виски на рынке. Во-первых, он всегда был качественным (самый международно признанный — Amrut), а теперь еще и стал популярным среди местной общественности — Rampur, Paul John, Woodnote и т. д. Возникает тема израильского сингл молта — Milk & Honey, Golani, Yerushalmi.

Собственные бренды

Есть еще один показатель, еще досанкционный, развитости русского виски-рынка. Это возникновение российских виски-брендов, появление независимых боттлеров и само по себе — отечественное производство виски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перегонные кубы для виски «Крутояр» компании Ladoga на заводе Shanghai Boben Light Industry Machinery Equipment. Надпись на китайском: «Приглашаем нашего российского клиента к осмотру его новой дистилляционной установки»

Фото: пресс-служба компании LADOGA Перегонные кубы для виски «Крутояр» компании Ladoga на заводе Shanghai Boben Light Industry Machinery Equipment. Надпись на китайском: «Приглашаем нашего российского клиента к осмотру его новой дистилляционной установки»

Фото: пресс-служба компании LADOGA

Российские виски-бренды не всегда подразумевают производство. Часто это некий продукт на основе балковых спиртов, привезенных, как правило, из Шотландии в цистернах. Это не всегда вкусно, так как спирты молодые, но зато никто и не ослепнет — контроль качества жесткий. Яркий пример — Fowler’s от предприятия «Ладога». C одной стороны, виски-пуристов может шокировать «дистиллят из зерновой смеси ячменя, ржи, пшеницы и кукурузы». С другой — это логичный этап развития местного производства компании, которая в итоге пришла к созданию собственной полноценной виски-дистиллерии «Крутояр».

Здесь наши смогли сделать то, чего не смогли сделать очень многие страны. Пример — развитие дистиллерии Kemlya, которая началась с одного технологического набора оборудования, а потом все-таки под воздействием грамотного специалиста Геннадия Силиванова рискнула и воссоздала при помощи китайцев полную цепочку классического шотландского предприятия Benromach. Ранее нашим были недоступны медные кубы от таких шотландских производителей, как Forsyths Ltd, которыми оснащены практически все скотч-продюсеры. Они вообще были мало кому доступны, и поэтому национальные авантюристы типа шведов из Mackmyra покупали котлы секонд-хенд. И тогда, кстати, на примере шведов выяснилось, что, даже если ты перенес всю технологическую цепочку на свою территорию, это не значит, что у тебя получится виски, аналогичный шотландскому. Тем не менее Kemlya старается, и скоро, возможно, мы увидим от них натуральный русский сингл молт. И дело тут не в «импортозамещении», а в национальной гордости великороссов, как сказал бы Ленин.

Собственные независимые боттлеры

Нишевая, но очень модная тема в индустрии — «независимый боттлинг», когда на рынке энтузиастами-экспертами разыскиваются и покупаются лучшие бочки от различных дистиллерий и разливаются по бутылкам независимо в том числе от всякой SWA.

Основной принцип — бутиковый подбор материала, бочковая крепость, никакой холодной фильтрации и очень ограниченный «выхлоп» из одной бочки — от 120 бутылок.

На родине продукта эту тему запускали такие звезды, как Робин Тучек (серия Blackadder); давно тащат эту лямку Douglas Laing & Co. Высокую степень развития отечественного виски-рынка подчеркивает наличие постоянно работающего (это важно) национального инди-боттлера. В нашем случае это московский проект MGAW, который за четыре года разлил уже 76 бочек. Что-то типа «Ауруса» в автостроении. Так что выглядит все довольно оптимистично, невзирая на санкционную активность наших бывших партнеров.