В Ярославле водитель выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль ДПС

В Ярославле в аварию попал автомобиль дорожно-патрульной службы, пострадали двое полицейских. О ДТП сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Пострадавший полицейский автомобиль

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла 4 ноября в 18:50 на Республиканском проезде. По предварительным данным, 21-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с патрульным автомобилем Hyundai Solaris. На опубликованном видео с места происшествия видно, что полицейский автомобиль принадлежит отдельному батальону ДПС Госавтоинспекции. В результате аварии пострадал также автомобиль Kia.

Водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также водитель Honda получили травмы и были госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын