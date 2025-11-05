На пару слов

Неожиданный конфликт возник между главным муфтием Чечни Салахом Межиевым и главным раввином России Берлом Лазаром. Поводом стала фраза мусульманского деятеля, в которой упоминались одновременно евреи, атеисты и «враги Аллаха». Господин Лазар обвинил муфтия в развязывании межнациональной и межконфессиональной вражды. Господин Межиев ответил, что раввин опирался на некорректный перевод, сделанный «украинскими сатанистами (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ — «Ъ») и атеистами», и посоветовал «читать проповеди сионистам, которые чинят геноцид». Федерация еврейских общин России заявила, что «не принимает» объяснения муфтия, и намекнула, что ждет извинений. Ведущий сотрудник МГИМО Ахмет Ярлыкапов полагает, что высказывание главы Духовного управления мусульман Чечни отражает антиизраильские настроения чеченцев, которые не следует путать с антисемитизмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный муфтий Чечни Салах Межиев (на фото) указал главному раввину России Берлу Лазару, кого он считает «врагом Аллаха»

Конфликт между главным раввином России Берлом Лазаром и муфтием Духовного управления мусульман (ДУМ) Чечни Салахом Межиевым произошел после программы «Динан бакъонаш» («Религиозные правила»), которая вышла 20 октября 2025 года на канале ЧГТРК «Грозный». Передача шла на чеченском — по просьбе “Ъ” ее посмотрел носитель языка. По его словам, выпуск был посвящен критике «вероотступников» — живущих в Европе «чеченоговорящих групп, которые агитируют в социальных сетях за атеизм и деизм (религиозно-философское учение, признающее Бога как создателя мира, но отрицающее его дальнейшее вмешательство в естественный ход вещей.— “Ъ”)». «Они выступают под ичкерийскими флагами и говорят о создании Ичкерии на территории Чеченской Республики»,— сказал ведущий программы Чингиз Ахмадов. Затем Салах Межиев заявил, что некоторые из них призывают чеченцев вернуться к языческой религии, существовавшей у вайнахов до принятия ими ислама. Муфтий заявил, что такие люди ставят под сомнение предписания Корана и Сунны, а также «бросают тень» на пророка Мухаммеда.

В этом контексте Салах Межиев продолжил: «Как установилось в мире врагами Аллаха, евреями, существует порожденное ими течение, которое называется атеистами». Это дословный перевод с чеченского — по словам носителя языка, ему непонятно, назвал ли муфтий «врагами Аллаха» евреев или просто поставил их в один ряд как создателей атеизма. Однако «Грозный.Информ» опубликовал на сайте программы свой перевод слов господина Межиева на русский язык: «Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм».

Через десять дней главный раввин России Берл Лазар заявил, что Салах Межиев объявил его народ «врагами Аллаха», что оскорбительно «для всего еврейского народа и для нашей веры». Он отметил, что слова муфтия ДУМ Чечни направлены «не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», имея в виду межконфессиональный мир. «Особенно печально, что такие высказывания приходят из Чечни — региона, где отношения между коренным мусульманским населением и евреями традиционно были мирными и где евреи даже выходили защищать дома чеченцев, когда в годы сталинских репрессий власти их выселяли»,— заявил господин Лазар. Он выразил надежду, что другие ведущие представители ислама в России «официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева».

“Ъ” не удалось найти официальных заявлений глав крупнейших муфтиятов по поводу слов главы ДУМ Чечни. Впрочем, Салах Межиев сам ответил Берлу Лазару путем видеообращения. Он пояснил, что передача была направлена против атеистов — «и не просто атеистов, а тех грязных атеистов, которые распространяют нечисть и наговаривают на Бога, на Всевышнего Аллаха». Господин Межиев предположил, что раввин «следит за речами» тех самых «чеченоговорящих грязных атеистов, которые сидят в Европе под ичкерийскими флагами», поскольку именно «украинские сатанисты (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ – «Ъ») и атеисты» перевели и «вбросили в интернет» его «два слова» из передачи. «Если он (Берл Лазар.— “Ъ”) опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это значит — его проблема большая»,— сказал господин Межиев.

В обращении муфтий посетовал, что раввин не спросил его напрямую, что имелось в виду. Если бы это произошло, заверил господин Межиев, то Берл Лазар «и ему подобные» узнали бы, что «наша речь направлена не только против врагов Аллаха, а против врагов всего человечества». «Мы не имеем в виду еврейскую нацию, мы имеем в виду тех грязных сионистов, которые чинят геноцид (видимо, на территории сектора Газа.— “Ъ”),— заявил муфтий.— Мы боремся против всей нечисти, которую мы называем "сатанизм" (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ – «Ъ»), "атеизм", "сионизм" и тому подобные течения, нацизм в том числе. Мы говорим о зле, которое объединилось под одним флагом. Это Запад, западные европейские государства, которые под эгидой свободы слова оскорбляют пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которые сжигают священный Коран».

После этого господин Межиев задался вопросом, «почему они не делают заявления против таких бесчеловечных выпадов, где оскорбляют чувства мириадов верующих». Он заверил, что мусульмане «относятся справедливо и с уважением ко всем нациям, религиям, конфессиям». И еще раз добавил: «Наши враги — это сатанисты (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ – «Ъ»), будь они сионисты, будь они атеисты. Как их называть, я не знаю, в любом случае — одно зло». Наконец, господин Межиев посоветовал критикам «читать проповеди не мне, а тем сионистам, которые устроили геноцид». Тем не менее спорная цитата была удалена с сайта «Грозный.Информ», обнаружил “Ъ”.

Такой ответ не устроил уже всю Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). «Вместо объяснений своих слов было сказано, что все неправильно поняли, на самом деле ничего не было и это все придумали сатанисты (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ – «Ъ»). Это мы, конечно, не принимаем»,— заявил РБК глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин. В беседе с “Ъ” он отметил, что господин Лазар опирался не на «непроверенные источники информации», а на тот самый перевод слов муфтия, который опубликовало официальное агентство «Грозный.Информ». По мнению господина Горина, «простые извинения в такой ситуации выглядели бы более убедительно, чем ссылки на якобы неправильный перевод».

Впрочем, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований и Института международных исследований МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов полагает, что конфликт не является симптомом реальной межнациональной напряженности. «Чечня сегодня практически мононациональная республика, там даже русских буквально тысячи. Просто нет субъекта (еврейского населения, с которым может быть конфликт.— “Ъ”), скажем так,— пояснил ученый.— Кроме того, политика, которую проводит чеченское Министерство по делам национальностей,— не трогать этнические меньшинства вообще». Господин Ярлыкапов признал, что настроения чеченцев как мусульман можно назвать антиизраильскими из-за реакции на события в Газе, но точно не антисемитскими.

«Я думаю, что они по большей части имеют в виду именно ту "ястребиную" светскую часть израильского населения (которая выступает за жесткие меры в отношении Палестины.— “Ъ”), недаром в заявлении муфтия всплыло слово "атеисты"»,— сказал ученый. Также господин Ярлыкапов отметил, что муфтий не использовал слово «иудеи» — иудеев мусульмане считают «людьми Писания», то есть не язычниками: «Сказано именно "евреи". Я думаю, что здесь действительно сделано различие между иудеями как последователями одной из авраамических религий и евреями, которые обвиняются в том, что они основали атеизм и так далее. Так это или нет — уже совсем другой вопрос».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных