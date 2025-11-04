Чем известен телеведущий Юрий Николаев

4 ноября скончался телеведущий Юрий Николаев, известный по передачам «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами» и другим. Жизнь и карьера советского и российского ведущего — в справке “Ъ”.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Юрий Николаев

Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году окончил ГИТИС по специальности «актер театра и кино».

Начал актерскую карьеру в Московском драматическом театре, где проработал до 1975 года. Параллельно в 1973–1975 годах работал внештатным сотрудником на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, в 1975-м перешел в штат отдела дикторов.

В 1975–1991 годах был постоянным ведущим передачи «Утренняя почта», вел музыкальные передачи «Песня года» и «Голубой огонек», а также детскую программу «Спокойной ночи, малыши!».

В 1991-м учредил собственную продюсерскую фирму, которая начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда», которую Юрий Николаев вел до 2003 года. В 1995 году стал соучредителем первого российского мужского журнала «Медведь».

С 1996 по 1997 год был генеральным продюсером Московской телекомпании и художественным руководителем Московского телеканала, а в 1997–1999 годах вел возобновленную программу «Утренняя почта» на ОРТ.

В 2003 году перешел на телеканал «Россия», где вел программу о российском образовании «Большая перемена», шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами».

В 2009 году вернулся на Первый канал, где до 2016 года был ведущим музыкальной программы «Достояние республики», параллельно с 2013 по 2014 год вел передачу «В наше время». С 2017 по 2021 год являлся ведущим программы «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны» (1971), «Девушка из камеры №25» (1971), «Прежде, чем расстаться» (1984), многосерийной ленте «Хождение по мукам» (1974) и других. В 2024 году выпустил автобиографию «Здесь все по-честному».

Народный артист РФ (1998). Награжден орденами Дружбы и Почета. Удостоен премии правительства РФ в области культуры.