Какие ОЭЗ получат льготы Минэкономики и Корпорации МСП

- «Алабуга» (Республика Татарстан),
- «Иннополис» (Республика Татарстан),
- «Тольятти» (Самарская область),
- «Узловая» (Тульская область),
- «Титановая долина» (Свердловская область),
- «Центр» (Воронежская область),
- «Моглино» (Псковская область),
- «Кулибин» (Нижегородская область),
- «Иваново» (Ивановская область),
- «Калуга» (Калужская область),
- «Оренбуржье» (Оренбургская область),
- «Орел» (Орловская область),
- «Третий полюс» (Курская область),
- «Кузбасс» (Кемеровская область),
- «Владимир» (Владимирская область),
- «Доброград-1» (Владимирская область),
- «Новочебоксарск» (Чувашская Республика),
- «Система» (Республика Мордовия),
- «Авангард» (Омская область),
- «Алга» (Республика Башкортостан),
- «Алмаз» (Саратовская область),
- «Ворота Байкала» (Иркутская область),
- «Красноярская технологическая долина» (Красноярский край),
- «Пермь» (Пермский край),
- «Томск» (Томская область),
- «Ульяновск» (Ульяновская область),
- «Архыз» (Республика Карачаево-Черкесия).
