Какие ОЭЗ получат льготы Минэкономики и Корпорации МСП

  1. «Алабуга» (Республика Татарстан),
  2. «Иннополис» (Республика Татарстан),
  3. «Тольятти» (Самарская область),
  4. «Узловая» (Тульская область),
  5. «Титановая долина» (Свердловская область),
  6. «Центр» (Воронежская область),
  7. «Моглино» (Псковская область),
  8. «Кулибин» (Нижегородская область),
  9. «Иваново» (Ивановская область),
  10. «Калуга» (Калужская область),
  11. «Оренбуржье» (Оренбургская область),
  12. «Орел» (Орловская область),
  13. «Третий полюс» (Курская область),
  14. «Кузбасс» (Кемеровская область),
  15. «Владимир» (Владимирская область),
  16. «Доброград-1» (Владимирская область),
  17. «Новочебоксарск» (Чувашская Республика),
  18. «Система» (Республика Мордовия),
  19. «Авангард» (Омская область),
  20. «Алга» (Республика Башкортостан),
  21. «Алмаз» (Саратовская область),
  22. «Ворота Байкала» (Иркутская область),
  23. «Красноярская технологическая долина» (Красноярский край),
  24. «Пермь» (Пермский край),
  25. «Томск» (Томская область),
  26. «Ульяновск» (Ульяновская область),
  27. «Архыз» (Республика Карачаево-Черкесия).

