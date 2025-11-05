Какие моногорода получат льготные кредиты

- г. Верхний Уфалей (Челябинская область),
- г. Усть-Катав (Челябинская область),
- г. Сим (Челябинская область),
- г. Миньяр (Челябинская область),
- г. Нязепетровск (Челябинская область),
- г. Александровск (Пермский край),
- г. Каменск-Уральский (Свердловская область),
- г. Онега (Архангельская область),
- г. Красавино (Вологодская область),
- пос. Сазоново (Вологодская область),
- пос. Никель (Мурманская область),
- пос. Ревда (Мурманская область),
- г. Емва (Республика Коми),
- г. Инта (Республика Коми),
- г. Топки (Кемеровская область),
- пгт. Прогресс (Амурская область),
- пос. Красная Поляна (Кировская область),
- г. Бородино (Красноярский край),
- пос. Ярославский (Приморский край),
- г. Дагестанские Огни (Республика Дагестан),
- г. Пудож (Республика Карелия),
- пос. Великооктябрьский (Тверская область),
- г. Тутаев (Ярославская область),
- пос. Первомайский (Забайкальский край),
- г. Березовский (Кемеровская область),
- г. Полысаево (преобразован в Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Кемеровская область).
Новости компаний
Все
-
01.11.2025
-
01.11.2025
-
01.11.2025
-
01.11.2025