Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Какие моногорода получат льготные кредиты

  1. г. Верхний Уфалей (Челябинская область),
  2. г. Усть-Катав (Челябинская область),
  3. г. Сим (Челябинская область),
  4. г. Миньяр (Челябинская область),
  5. г. Нязепетровск (Челябинская область),
  6. г. Александровск (Пермский край),
  7. г. Каменск-Уральский (Свердловская область),
  8. г. Онега (Архангельская область),
  9. г. Красавино (Вологодская область),
  10. пос. Сазоново (Вологодская область),
  11. пос. Никель (Мурманская область),
  12. пос. Ревда (Мурманская область),
  13. г. Емва (Республика Коми),
  14. г. Инта (Республика Коми),
  15. г. Топки (Кемеровская область),
  16. пгт. Прогресс (Амурская область),
  17. пос. Красная Поляна (Кировская область),
  18. г. Бородино (Красноярский край),
  19. пос. Ярославский (Приморский край),
  20. г. Дагестанские Огни (Республика Дагестан),
  21. г. Пудож (Республика Карелия),
  22. пос. Великооктябрьский (Тверская область),
  23. г. Тутаев (Ярославская область),
  24. пос. Первомайский (Забайкальский край),
  25. г. Березовский (Кемеровская область),
  26. г. Полысаево (преобразован в Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Кемеровская область).

Новости компаний Все