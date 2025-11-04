Электричество вернули в трех районах Курской области после атаки ВСУ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Ночью в Рыльске ВСУ атаковали городскую подстанцию, от которой запитаны Глушковский и Кореневский районы. В результате свыше 16 тыс. потребителей попали под отключение света.

Также вчера вечером на подстанции в слободе Белой Беловского района произошел пожар после удара дрона ВСУ. Удар вызвал возгорание предохранителей на трансформаторе, что привело к отключению электричества в семи населенных пунктах муниципалитета. Энергетики быстро перевели потребителей на резервную схему электроснабжения, тем самым оперативно восстановив подачу электроэнергии.

Мария Свиридова