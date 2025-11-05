МВД пресекло работу ресурса, распространявшего данные граждан

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли деятельность информационного ресурса, который использовался для незаконного распространения персональных данных российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным полиции, Telegram-бот «Юзер Бокс» был одним из крупнейших и наиболее популярных в русскоязычном сегменте интернета. Деятельность ресурса связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников.

По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте и т. п. «Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц. Зафиксированы факты использования Telegram-бота аферистами для дистанционных хищений денежных средств»,— отметила Ирина Волк. По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности варьировались от 13 млн до 16 млн руб. в месяц.

ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).

В Санкт-Петербурге оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.

Функционирование ресурса полностью прекращено.

Александр Александров